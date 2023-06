Pourquoi faut-il voter pour le marché de Sète ?

Ne vous étonnez pas si vous croisez des habitués assiette en main. Dans les Halles de Sète, tout se mange sur place. C'est le rendez-vous des Sétois, vous ne trouverez cette ambiance nulle par ailleurs. La mer est juste là, au pied des halles. Le poisson ne peut pas être plus frais. Et Cyril sait comment le vendre. Les exposants sont très joueurs. Poissonnier des Halles depuis 30 ans, vous ne pouvez pas le rater. Ce qui fait la renommée des Halles de Sète, c'est avant tout sa spécialité locale, la tielle sétoise. Ici, vous n'en trouverez que des faites maison. Une sorte de tourte de la mer à base de sauce tomate. Pour agacer Geneviève, posez-lui cette question : faut-il mettre des moules ? "Ce n'est pas la tielle ça, c'est du n'importe quoi. La tielle, c'est qu'avec les poulpes", a-t-elle répondu. Voilà qui est dit, il n'y a plus qu'à goûter. et c'est excellent. Si vous voulez de même, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une seule adresse : les Halles de Sète. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre, C. Arrigoni