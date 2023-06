Pourquoi faut-il voter pour le marché de Thouars ?

Si le concours juge un marché sur la convivialité, son sens de l'accueil et surtout le fromage de chèvre, Thouars est incontestablement le meilleur. Olivier est éleveur de chèvres, mais aussi producteur de fromages. Le chabichou du Poitou est le produit phare de la région. Il bénéficie d'une AOP depuis 1990. Le marché de Thouars est le paradis du fromage de chèvre. En bûche, en crottin, en bleu ou en tomme, vous le trouverez sous tous leurs aspects. Parmi les 114 commerçants, s'il y a bien une personne qu'il faut rencontrer, c'est Pascal. Il est l'un des derniers tripiers du pays. Trouver son produit au marché, c'est un luxe messieurs-dames. Pascal et son fils utilisent la flatterie pour vous attirer chez eux. Ils ont le talent de faire aimer des produits moins séduisants. Le petit plus de ce marché, c'est que même les habitants du coin apprennent, ici, "On fait du vin". Chaque vendredi midi, Agnès fait découvrir la production de son mari. TF1 | Reportage M. Monnier, C. Jouanneau, F. Bourdillon