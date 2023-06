Pourquoi faut-il voter pour le marché de Vannes ?

Franchir la porte de la halle aux poissons, c'est comme prendre le large. Ici, les stars ce sont les huîtres du golfe du Morbihan. Chez Christine, on en produit depuis quatre générations. Les siennes sortent à peine de ses parcs, situés à proximité. Avec son sourire et ses huîtres au goût unique, la productrice séduit même les plus sceptiques. Un cocktail vivifiant et inimitable. A Vannes, le marché du samedi s'installe au milieu des maisons à colombages. Un décor unique, un concentré de Bretagne sur quelques mètres, où nous trouvons de belles gariguettes de Plougastel. Parfois, quelques notes de musique bretonne accompagnent les passants. Un peu plus loin, un personnage incontournable fascine. Avec son chapeau breton et sa bonne humeur, Christophe assure l'animation. Ces andouilles, comme celle de Guémené, sont très réputées. Avant lui, son père tenait la boutique. Une affaire de famille et de fidélité. Et sa réputation dépasse la Bretagne. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec, S. Guerche