Pourquoi faut-il voter pour le marché d’Yvetot ?

Il n'y a pas l'ombre d'un doute, la particularité du marché d'Yvetot (Seine-Maritime) est d'abord son poisson. Les bars et les limandes sont pêchés dans la nuit, à 35 kilomètres de là. Les produits sont du cru, fabriqués dans la région, comme les fromages. On vient ici pour se rencontrer et discuter, parfois avec un léger accent cauchois. Au détour d'une allée, on croise un voisin, un ami, et même parfois sa propre mère. Allons donc voir Thierry, troisième génération, sur le marché. Le commerce, il connaît. Pour lui, un mercredi sans sourire, cela n'existe pas. "Dans l'ensemble, tous les mercredis, il y a quand même du monde", confie-t-il. Ce marché est plein de bonne humeur. Ici, impossible de repartir sans faire le plein et échanger quelques mots. C'est aussi ça le charme d'Yvetot, un marché plein de vie. "Tout le monde est ami, tout le monde se connaît. Les gens se rencontrent, ils papotent, on parle cauchois... ça reste à l'ancienne", explique une marchande. Tant d'atouts qui font de ce marché haut en couleur une place centrale de la région. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos