Pourquoi faut-il laver les vêtements neufs avant de les porter ?

Laver les vêtements neufs est un geste indispensable. En effet, ces habillements peuvent contenir des produits chimiques comme le formaldéhyde, la benzidine, le nickel ou encore les nonylphénols. Selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ces derniers sont répandus dans les textiles et les cuirs. Ce sont des substances potentiellement toxiques qui peuvent générer des allergies aux consommateurs. Christophe Rousselle, un employé de l'agence, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.