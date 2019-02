Pourquoi les Français sont-ils mauvais en orthographe ?

La réforme de Jean-Michel Blanquer a pour priorité d'améliorer les bases de l'éducation dès l'école primaire, dont l'orthographe. Selon un rapport publié ce 18 février 2019, plus de la moitié des entreprises mettent à la poubelle les CV remplis de fautes d'orthographe. Malgré la recommandation d'une dictée quotidienne à l'école, le niveau des Français ne cesse de diminuer. Un appauvrissement lié notamment aux nouvelles technologies et aux correcteurs automatiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.