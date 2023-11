Tarn : pourquoi les panneaux sont-ils à l'envers ?

Ne touchez pas votre écran, ces panneaux d'entrée de ville ont bel et bien la tête en bas. Près de 300 communes dans le Tarn ont subi l'assaut du gang des panneaux. "C'est n'importe quoi ! Pourquoi ?", s'insterroge un habitant. Les responsables sont les agriculteurs. Depuis une semaine, chaque nuit, ils retournent les pancartes. Une action symbolique pour crier leur ras-le-bol et dénoncer ce qui est, pour eux, un non-sens politique. "On ouvre les frontières à des produits qui ne répondent pas aux normes", explique Céline Imart, agricultrice. Les habitants soutiennent cette démarche pacifique. Autres alliés de taille, les élus. Dans une très grande majorité de communes, les maires sont solidaires et ne porteront pas plainte. Aucune dégradation n'a d'ailleurs été commise. "Il n'y a aucun danger", selon Jean-Luc Alibert, maire de Soual. Dans le village voisin, madame le maire a dans un premier temps remis les panneaux à l'endroit. Peine perdue pour celui-ci. Les agriculteurs espèrent que le mouvement sera entendu par le gouvernement. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis