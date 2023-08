Normandie : pourquoi des dizaines de propriétaires de mobil-homes vont être expulsés de leur camping

Ils sont en colère parce qu'ils vont être expulsés. Ces 200 propriétaires de mobil-homes et leurs familles passent, chaque été, leurs vacances sur le même camping depuis 30 ans. Mais cette année, c'était la dernière. Car leur camping va être vendu. L'idée du promoteur : remplacer tous ses mobil-homes par des chalets en dur, bien plus rentable. Leurs prix est de 200.000 euros, soit dix fois plus que ce que coûte un mobil-home. Trop cher pour Michel qui ne pourra pas se l'offrir. De plus, il va être obligé de déménager à ses frais, soit 5000 euros. Comme beaucoup, Michel va tout perdre. Contacté, le propriétaire n'a pas souhaité nous répondre. Cette pression immobilière sur les terrains de camping se ressent d'année en année. À quelques kilomètres de là, Jullouville-les-Pins (Manche) en a fait les frais. Pour la commune, le bonus est surtout financier. Car à l'inverse des mobil-homes, ces logements considérés comme des résidences secondaires, sont soumis à la taxe d'habitation et à la taxe foncière.