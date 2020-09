"Pourquoi je vis", le biopic de Grégory Lemarchal sur TF1

Le comédien Mickaël Lumière incarne Grégory Lemarchal, le petit prince à la voix d'ange, dans le téléfilm "Pourquoi je vis" de TF1. Le biopic retrace les 23 années de son existence avec son combat contre la mucoviscidose et sa carrière fulgurante de chanteur. Ses parents ont au tout début refusé le projet, mais pour leur association, ils ont changé d'avis. La fiction raconte le destin exceptionnel du jeune chanteur malade qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour vivre sa passion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.