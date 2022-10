Pourquoi la carte grise va coûter plus cher ?

Le prix des cartes grises va augmenter. En Martinique, ce sera plus de 21 euros par cheval fiscal. Ce sera plus six euros dans le Grand Est. Pour le Pays de la Loire, il y aura une hausse de trois euros. C'est un bout de papier qui pour certains d'entre vous va peser plus lourd dans le portefeuille. La carte grise pourrait coûter plusieurs dizaines d'euros de plus dans la région du Pays de la Loire. Les habitants hésitent entre colère et résignation. Comptez environ trois euros d'augmentation par cheval fiscal. En clair, pour un certain type de citadines, la carte augmenterait de quinze euros et plutôt aux alentours de 30 euros pour les SUV. Dans un garage, on commence déjà à faire les comptes. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. "Le matériel a augmenté en tant que tel. Le carburant est à son plus haut depuis quelques années. La goutte d'eau risque d'être la carte grise qui augmente encore", explique Alexandre Alletru. Avec cette mesure, la région explique vouloir compenser l'envolée de ses factures d'énergie. Si la mesure est adoptée dans une semaine en conseil régional, elle pourrait s'appliquer aux automobilistes dès le 1er janvier 2023. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau