Pourquoi la chaleur nous rend plus nerveux

Plus le soleil chauffe, plus les esprits s'échauffent. Dans une file d'attente, les nerfs sont mis à rude épreuve. "On souffre, c'est la souffrance", "nous, on vient de la campagne, on subit encore plus là en ville", "le fait d'avoir chaud ça donne encore moins envie de marcher", lancent des passants. Plus loin dans une rue, un chauffeur routier tente tant bien que mal de se frayer un chemin à travers les piétons. Et ce qui n'arrange rien, c'est que votre voisin a tout aussi chaud que vous. "Il y a notre agressivité à nous, mais il y a aussi celle des autres. Puisque les autres sont aussi tendus et stressés", explique Catherine Grangeard, psychologue. Notre corps réagit par des bouffées de chaleur, la sensation d'être enfermé et le souffle court. Alors, comment expliquer cela ? Quand la température augmente, nous manquons d'oxygène. Notre corps se défend en accélérant le débit de sang pour se refroidir. C'est le fameux coup de sang qui nous fait agir de manière plus impulsive. Pour faire redescendre la pression, pensez à autre chose et restez zen en attendant les jours plus frais. TF1 | Reportage C. Emeriau, A. Chomy, J. Maviert