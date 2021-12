Pourquoi la chouette est-elle le porte-bonheur de Dijon ?

Ici, elle est connue comme le loup blanc. Il est inimaginable pour les Dijonnais de passer à côté sans marquer d'arrêt. Au cœur de la capitale des ducs de Bourgogne, blotti contre le mur de l'église Notre-Dame, ce petit animal nocturne s'est forgé une légende. "Je touche la chouette, ça porte-bonheur", "Moi, je fais des vœux pour que tout aille bien", confie ces passants. Depuis le XVIIe siècle, le rituel est immuable. Il obéit à des règles bien précises. Pour caresser la chouette, il faut utiliser la main gauche. C'est la main du cœur et c'est ce qui fait qu'elle porte chance selon les Dijonnais. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est aller dans la direction de la salamandre. Celle-ci risquerait d'annuler votre vœu si vous passez devant. Pour le curé de la paroisse, cette superstition reste un mystère. "On a absolument aucune idée de sa signification. Beaucoup de choses ont été dites et écrites dessus, mais honnêtement, je pense que personne ne sait très bien ce qu'elle fait là", explique-t-il. Toujours est-il que la chouette est devenue l'emblème de la ville. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo