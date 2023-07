Pourquoi la Corse ne fait pas le plein

Le constat est sans appel, les juillettistes en Corse ne sont pas au rendez-vous. Pour ces voyageurs, la note liée au transport est devenue un problème. Dans une structure de vacances en bord de mer, le début de saison était prometteur. Mais depuis mi-juin, la fréquentation est en baisse de 15% à 20%. À ce coût du transport en forte hausse s'ajoute l'inflation galopante sur l’île. Le prix des produits alimentaires et des services s’envolent. La hausse peut aller entre 7% et 14% de plus par rapport au continent. Les professionnels demandent aujourd’hui des mesures d’accompagnement. Ils voudraient aussi qu’on assure la promotion de la destination corse l’été. Alain Venturi, président de la Fédération corse du tourisme de plein ai, raconte : "il y a eu des maladresses qui nous ont fait du tort. Ça a été le cas à un moment donné quand il y a eu des communications sur le sur-tourisme, sur la nécessité de stopper la fréquentation en juillet-août, etc.". Dès la rentrée, des réunions avec la région corse devraient intervenir afin de proposer une Corse plus attractive. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier