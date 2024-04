Pourquoi la cueillette à la ferme retrouve des couleurs

Il faut la bonne technique, choisir les plus appétissantes. Contrairement aux apparences, Lorraine n'est pas maraîchère, chez ce producteur, ce sont les clients qui ramassent eux-mêmes les fruits et légumes. Aucune de ces fraises ne finira dans un rayon de supermarché. Ici, pas d'intermédiaires et donc, pas de mauvaises surprises. Ce qui attire les cueilleurs, c'est aussi le prix, 8,20 euros le kilo de fraises bio, 2,50 euros le bouquet d’artichaut, 30% moins cher qu'en supermarché. "Depuis qu'on l'a découvert, on ne va plus au marché" ; "Ce n'est pas cher et c'est bon, alors, où est le problème", affirme ce couple. Sans main d’œuvre, le producteur y trouve aussi son compte : "on a moins de surface à gérer, moins de frais, moins de gasoil, ça me permet de m'y retrouver ; c'est une logistique différente, tout le monde, peut-être, ne peut pas le faire". Des fruits et légumes de saison seront ramassés ici jusqu'au mois d'octobre. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia