Pourquoi la France fournit des avions Mirage à l'Ukraine

C'est une annonce qui méritait bien des remerciements en français devant l'hémicycle. Après la livraison de missiles et de chars, Emmanuel Macron promet d'envoyer des avions de combat Mirage 2000-5 en Ukraine. Le Mirage 2000-5 est un chasseur bombardier, utilisé par l'armée française pour des missions d'interception au-dessus des pays Baltes, par exemple. Il a de fortes capacités en défense aérienne, et possède des radars, capables de détecter des avions et des drones à longue distance. Emmanuel Macron ne précise pas encore leur nombre, mais la livraison pourrait se faire dès la fin de l'année, après six mois de formation pour les pilotes ukrainiens en France. L'objectif est de renforcer le rapport de force dans la guerre. Le président français a aussi promis à Zelensky de former 4 500 soldats ukrainiens, mais dément l'envoi d'instructeurs dans le pays. De son côté, le Kremlin a réagi, estimant pour sa part qu'avec cette annonce, la France est prête à participer directement aux conflits militaires. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Merle, A. Bourgeois