Pourquoi la knack claque

On l’appelle saucisse de Strasbourg, mais en Alsace, elle porte le joli nom de knack. Très appréciée, c'est un incontournable. On reconnaît une saucisse de Strasbourg à son croquant. Ce petit bruit est lié à la densité de la saucisse. Un concours départage les meilleures knacks, selon des critères rigoureux : l‘appréciation de la chair et le goût. Cette année, le vainqueur est une boucherie haut-rhinoise de Moosch, nommée "Kuhner". Le patron, Jean-Philippe Kuhner, est ravi d’avoir été distingué par la Knack d’Or 2023. Dans cette famille de bouchers-charcutiers, la knack est la grande spécialité. Depuis cinq générations, la recette n’a pas changé. Pour leur recette, ils mettent du collier de bœuf, de l’épaule de porc et de la gorge de porc. La viande est hachée et mise en saucisse avec un savant mélange d’épices, pour lui donner un goût particulier. Une fois fumée, elle prend sa couleur cuivrée. Elle est à réchauffer au bain-marie sans porter à ébullition... à consommer sans modération. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier