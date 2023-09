Pourquoi la Lune a autant brillé cette nuit ?

Vous avez demandé la Lune ? Là-voici sous son meilleur jour. Photographiée dans la nuit du mercredi, elle jouerait presque à cache-cache avec la Tour Eiffel. Et si elle est apparue si grande et si brillante, c'est parce qu'elle était plus proche de nous que d'habitude et diamétralement opposée au soleil. C'est ce qu'on appelle la "super Lune bleue". Elle était aussi visible en Haute-Loire ou dans le ciel de Corse : "On a une très belle vue, mais elle était orange tout à l'heure". Vous pouvez toujours attendre, elle n'apparaît presque jamais bleue. Son nom vient d'une expression populaire anglaise : "Once in a blue moon", littéralement "Quand la Lune est bleue". Comprenez chez nous, tous les 36 du mois, car le phénomène est rare. Il ne s'observe que tous les dix ou 20 ans. Surplombant les ruines en Grèce ou les gratte-ciel à Dubaï, aux quatre coins de la planète, les yeux étaient tournés vers cette Lune, comme au Vietnam ou ici au Venezuela : "On n'habite pas la région, mais on vient spécialement pour en profiter le plus possible". À vos agendas, la prochaine "super Lune bleue" aura lieu dans quatorze ans, au mois de mars 2037. TF1 | Reportage L. Adda