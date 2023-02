Pourquoi la Méditerranée baisse de 30 cm ?

Des rochers qui sont d'habitude sous l'eau apparaissent à l'air libre. S'il semble faire le bonheur des oiseaux marins, ce paysage inhabituel au Cap d'Antibes (Provence-Alpes-Côte d'Azur) a surpris beaucoup de promeneurs ce mardi matin. Sur les digues, on distingue clairement cette baisse. Depuis plusieurs jours, le niveau de la mer est descendu de 20 à 30 centimètres. Et on l'observe partout sur la Côte d'Azur (Alpes-Maritimes). C'est un phénomène qui n'étonne pas Jean-Louis Costanzia, pécheur sur le Cros-De-Cagnes, même s'il doit être un peu plus vigilant que d'habitude en amarrant son bateau. Il pense que c'est naturel. Les marées quasi-insignifiantes en Méditerranée ne sont pas la raison de cet abaissement du niveau de la mer. L'explication se trouve au-dessus de nos têtes, un anticyclone puissant et les fortes pressions atmosphériques qui l'accompagnent. La sécheresse et le faible débit des fleuves côtiers, actuellement, participent aussi à ce phénomène surprenant, mais pas exceptionnel. Que l'on se rassure, la mer retrouvera son niveau normal dans quelques jours avec l'arrivée d'une dépression et de la pluie. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard