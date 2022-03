Pourquoi la météo d'hier était trop optimiste ?

Mercredi dans ce journal, on vous avait promis un temps presqu’estival, avec plus de 20°C attendus à Annecy (Haute-Savoie). En réalité, les températures se sont avérées bien moins élevées, inférieures aux prévisions de 4 à 7°C, avec seulement 16°C à Annecy. Forcément, vous étiez déçus. "Les gens qui nous ont téléphoné sur le créneau 9h-10h avaient réservés en terrasse. Et quand ils sont arrivés, 60% voulaient manger à l’intérieur " ; "J’avais prévu un t-shirt un peu plus léger, que là j’étais obligée de mettre quelque chose de plus conséquent », témoignent certains. Comment expliquer un tel écart ? Selon Évelyne Dhéliat, les prévisions sont faites par des simulateurs météorologiques, mais ces derniers ne prennent pas en compte tout ce qui est poussière ou sable. "L’Énorme nuage de sable, avec un ciel souvent jaune, n’avait donc pas été pris en compte. Mais qui dit nuage dit des températures beaucoup plus fraîches", explique-t-elle. Aujourd’hui, l’erreur est corrigée par les météorologues et les prévisions devraient être justes. TF1 | Reportage L. Palmier, Y. Matisse, F. Marchand