Pourquoi la sécurité des policiers va-t-elle être renforcée ?

Un militant italien a diffusé 4 000 photos de policiers durant des manifestations dans le pays sur son site Internet . Il demande aux internautes de les nommer. Selon le ministre de l'Intérieur et les syndicats de police, c'est "inadmissible". Le site a été interdit. C'est notamment l'objet d'une proposition de loi en débat ce mardi. Un an de prison et 45 000 euros d'amende pour ceux qui diffuseraient des images de visages de policiers ou d'éléments, qui permettraient de les identifier si celles-ci ont pour but de leur nuire. Et ici, il s'agit précisément d'images tournées par un journaliste indépendant lors d'une manifestation de Gilets jaunes en novembre 2018. On y voit un policier lancer un pavé qui a mené à la condamnation de celui-ci pour violence volontaire. Toutes les images pourront toujours être utilisées dans le cadre d'enquêtes et transmises aux autorités judiciaires, s'il y a un doute sur le comportement d'un policier ou d'un gendarme en cours d'opération.