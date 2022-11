Pourquoi la SNCF coûte si cher aux contribuables

Quand vous achetez un billet de train, vous ne payez en réalité qu'une petite partie de ce qu'il coûte. Pourtant, même à ce tarif, pour certains, c'est beaucoup. "C’est un peu trop cher par rapport à nous, par rapport au jeune", disait un jeune homme, mais les idées sont diversifiées. "Le prix, je ne trouve pas ça choquant, et c’est toujours mieux de prendre le train que la voiture", affirmait un usager de train. L’an dernier, sur les 18,5 milliards d’euros d’argent public, près de la moitie a servi à subventionner vos transports régionaux. Sans cette aide, les clients de la SNCF auraient payé trois fois plus cher leur billet. En effet, environ un tiers des dépenses publiques ont financé les investissements pour rénover et moderniser le réseau secondaire. Enfin la retraite des cheminots, plus de trois milliards d’euros pour équilibrer la caisse de retraite de la SNCF. Même si les régimes spéciaux ont disparu pour les nouveaux embauchés en 2020, il faut continuer à payer les pensions des actuels retraités. TF1 | Reportage F. Chadeau, E. Payro