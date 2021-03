Pourquoi la suspension de l'AstraZeneca a-t-elle été décidée dans la précipitation ?

C'est dans la précipitation que l'exécutif français a dû décider de suspendre le vaccin AstraZeneca. Pour cause, jusqu'à lundi, on savait qu'en Europe il y avait 30 cas d'apparition de caillots sanguins, essentiellement des thromboses, chez des personnes vaccinées. Pourtant, 30 cas sur cinq millions d'Européens vaccinés, c'est très faible par rapport à ce qui peut arriver naturellement dans une population. Ce qui change la donne, ce sont ces informations fournies par les Allemands lundi dernier, ayant notifié quelques cas d'anomalies de la coagulation qui sont extrêmement rares en temps normal. Rappelons toutefois qu'habituellement, un vaccin présente toujours des effets secondaires. Sauf que là, jamais autant de personnes vaccinées n'ont été surveillées dans l'Hexagone. Le moindre signe est immédiatement signalé dans le pays. On est actuellement à plus de 3 000 cas de signalement rien qu'avec le vaccin d'AstraZeneca. Quid des signalements de thrombose avec les autres vaccins ?