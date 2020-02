Pourquoi la taille des sardines diminue-t-elle brusquement ?

D'après une étude de l'Ifremer, les sardines ont perdu près de deux centimètres ces dernières années et survivent moins longtemps. Si elles rétrécissent, ce n'est pas à cause d'une maladie ou du réchauffement climatique, mais des changements environnementaux. Le plancton mangé par ces poissons est en effet moins riche en nutriments. Les pêcheurs ont ainsi des difficultés à commercialiser leurs sardines, trop petites pour la conserverie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.