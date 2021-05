Pourquoi la taxe foncière pourrait augmenter dans un tiers des communes

La ville de Wittenheim ne passera pas entre les mailles du filet. Comme un tiers des communes dans l'Hexagone, sa taxe foncière va augmenter cette année de 1,2%. Pour les habitants, c'est une mauvaise nouvelle. "Il faut bien qu'il récupère les sous quelque part, c'est toujours pareil. C'est le contribuable après qui est mis à contribution", a affirmé l'une d'entre eux. Dans une boulangerie, où la taxe foncière frôle déjà les 1 500 euros, le propriétaire est inquiet. "Les différents impôts augmentent, il va falloir augmenter les prix", a lancé Franck Pes. "Comme ils ont besoin d'argent, le gouvernement ne donne plus rien et c'est toujours les pauvres qui paient", a confié un Wittenheimois. Le maire de Wittenheim aurait bien voulu s'en passer de cette augmentation, mais après un an d'épidémie et trois confinements, Antoine Homé n'a pas eu d'autres choix. Dans cette commune de 15 000 habitants, l'augmentation de la taxe foncière devrait permettre de rénover les écoles, grâce à un plan d'investissement d'un million d'euros.