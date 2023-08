Pourquoi la taxe foncière va fortement augmenter

Loïc Cognet est propriétaire depuis plus d'un an. Pour son appartement de 60 mètres carrés, voilà la taxe foncière qu'il a dû payer pour 2022 : 1443 euros. Et mauvaise nouvelle, elle sera bien plus chère cette année. La ville a voté une hausse de 25% voté. À cela s'ajoute 7% décidé par l'État, lié à l'inflation. Nous avons fait le calcul avec lui, il paiera 420 euros de plus. Comme Loïc, tous les propriétaires reçoivent le montant de leur impôt à partir de ce mercredi. Et la nouvelle passe mal ici. Voilà comment la mairie se justifie : cette hausse doit permettre de récolter 44 millions d'euros. "La moitié, 22 millions pour protéger le service public de l'inflation, l'inflation sur l'énergie, sur les dépenses courantes. Un quart, 11 millions, pour aller plus vite dans nos investissements", a expliqué Éric Piolle, maire (EELV) de Grenoble. Le reste servira à baisser les prix des cantines et des activités sportives pour les familles les plus modestes. Dans une ville où la plupart des habitants sont locataires, devenir propriétaire fait de suite moins rêver. Dans le pays, une ville sur cinq a augmenté d'au moins 7% sa taxe foncière cette année.