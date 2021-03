Pourquoi la vaccination en entreprise avance si lentement ?

La campagne de vaccination se poursuit, mais elle démarre très lentement en entreprise. Depuis une semaine, John attendait d'être vacciné par son médecin du travail. "C'était très rapide. Une surprise positive. On a reçu un e-mail mardi, j'ai tout de suite eu une confirmation", s'est-il réjoui. Comme lui, une dizaine de salariés, ayant plus de cinquante ans et étant des personnes à risques, se fait vacciner dans un centre de médecine du travail. Une exception, car ailleurs dans l'Hexagone, c'est beaucoup plus compliqué. Dans une banlieue parisienne, un médecin du travail qui suit 4 000 salariés n'a trouvé que cinq candidats depuis le lancement de la campagne. "Il y a une catégorie de personnes qui ont une réticence", explique le Dr Anne-Michèle Chartier. Autre problème selon elle : les salariés ont le plus grand mal à savoir s'ils correspondent bien aux critères de comorbidité exigés. Côté employeur, la procédure est lourde car c'est à lui d'informer les salariés. A Chartres (Eure-et-Loir), il faut plus d'une semaine pour informer les 1 800 agents du Conseil départemental. Résultat : les premières vaccinations débuteront au mieux dans quinze jours.