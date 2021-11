Pourquoi le bleu du drapeau français a-t-il changé ?

Rien ne ressemble plus à une conférence de presse qu’une autre conférence de presse. On vous en montre deux, à trois ans d’intervalle. On y découvre le même cadre, le même président, mais en regardant bien dans le détail, une subtilité s’est glissée sur l’image. Le bleu du drapeau français a changé, devenant plus foncé. Cette décision de l’Élysée remonte à juillet 2020, lors d’une interview. La différence est symbolique. C’est un retour au bleu marine de la Révolution, explique un conseiller de l’Élysée. Celui qu’on aperçoit sur un tableau célèbre d’Eugène Delacroix baptisé "La Liberté guidant le peuple", et chaque 11 novembre, pour célébrer les Poilus de 14 et les compagnons de la Libération. En 1976, Valéry Giscard d’Estaing avait décidé d’éclaircir le bleu pour le rendre plus harmonieux aux côtés du drapeau européen. L’Élysée décide aujourd’hui de revenir à la copie originale, mais précise ne pas vouloir l’imposer. À chaque mairie et institution de choisir donc sa nuance de bleu. TF1 | Reportage C. Colin, H. Bonnet, S. Maloiseaux