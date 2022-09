Pourquoi le Gard et l'Hérault sont-ils si souvent en alerte ?

Toujours le même travail de nettoyage. C'est déjà la cinquième fois de l'année qu'ils déblaient après un orage. En deux ans, le département de l'Hérault a été placé six fois en alerte rouge, et le Gard, huit fois. Ce mardi, l'alerte a changé à quatre reprises en dix heures. À seize heures, alerte rouge, Météo France attend des orages potentiellement violents. À 19 heures, les orages s'évacuent en mer et l'alerte passe à l'orange. Mais à deux heures du matin, c'est le retour de l'alerte rouge, car des orages se reforment et deviennent menaçants. Ce mercredi matin, c'est un dernier changement, orange à nouveau. Pour cause, la région est à la croisée de plusieurs phénomènes météo. Pourquoi des orages se forment-ils souvent là-bas ? De l'air humide et chaud remonte de la Méditerranée et vient affronter en altitude des masses d'air contraires et froides. L'atmosphère devient instable et orageuse, c'est ce qu'on appelle des orages stationnaires. Dans la région, les crues sont accentuées par le relief abrupt et les cours d'eau de petite taille. TF1 | Reportage F. Dejuvigny, B. Guesnais, B. Chastagner