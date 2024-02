Pourquoi le garde champêtre est essentiel dans nos régions

À bord de son véhicule, il veille. Romain Karampournis a quitté l'armée il y a quatre ans pour devenir garde champêtre. Il travaille seul et sa présence est appréciée des habitants. À Blausasc (Alpes-Maritimes), tout le monde le connaît. Les habitants le croisent sur le chemin, comme à la sortie de l'école. Sa présence tranquillise : "Il n'a pas de figure de policier comme on pourrait l'imaginer, mais vraiment comme la personne présente à Blausasc qui nous rassure", témoigne une habitante. Oubliez le garde champêtre et son tambour, Romain est un policier rural en tenue moderne. Il a 150 domaines de compétence à lui seul, de la contravention à la sécurité des commerces. Par exemple, il y a une semaine lors d'une patrouille, il a assisté à un vol à l'étalage dans une épicerie, et il est intervenu. Contrairement aux policiers municipaux, les gardes champêtres sont formés à la protection de l'environnement. Dans le pays, il y a moins de 900 gardes champêtres et les villages se les disputent. Parmi les problèmes à résoudre : les décharges sauvages. Le métier peine à recruter, car les concours se font rares. Seuls 20 postes sont ouverts en Alsace ce jeudi. TF1 | Reportage M. Ravier, P. Marcellin