Pourquoi le litre de lait dépasse un euro ?

Nicolas Lesbegueries, éleveur laitier, n'avait jamais connu un tel été. Très peu de foins ont été produits pour nourrir ses bêtes et ses stocks fondent à vue d'œil. À la fin de l'hiver, il devra acheter des aliments, un coût supplémentaire pour sa production. Pour lui, la seule solution est d'augmenter le prix du lait. Dans cette autre exploitation en Gironde, la sécheresse et l'alimentation appauvries ont des conséquences directes sur la production de lait, 200 litres en moins par jour. Comme il y a moins de lait, les prix risquent d'augmenter en rayons. Serge Bergeon, éleveur laitier, n'en est pas mieux rémunéré pour l'instant, il voit ses charges explosées. "Lorsque les coûts de production sont maîtrisés, on les connaît à l'avance. On sait jusqu'à quel moment on peut continuer à perdre de l'argent. Aujourd'hui, on ne sait plus où on va", rapporte-t-il. Il estime une perte de 1 500 euros par mois, une situation intenable. Serge, comme beaucoup d'autres agriculteurs, va devoir sacrifier certaines bêtes en espérant gagner quelques mois de trésorerie. TF1 | Reportage C. Gerbelot, N. Forestier