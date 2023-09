Pourquoi le Maroc ne sollicite-t-il pas l'aide française ?

Comme nombreux d'autres villages, celui d'Ouirgane, au nord-est de Marrakech, est livré à lui-même. Entre la recherche de survivants et la collecte des dons, les bras manquent et l'aide internationale se fait désespérément attendre. "Nous manquons de médicaments pour ceux qui ont du diabète et de la tension. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de s'occuper de ces gens, car nous sommes tous Marocains !", dit un habitant. Malgré les sollicitations du pays, le Maroc a, pour l'instant, accepté l'aide de quatre pays seulement, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Émirats Arabes Unies et le Qatar. Qu'importe pour certaines associations tricolores, elles ont décidé d'agir coûte que coûte. Mais cette intransigeance ne sera peut-être plus de mise d'ici quelques heures ou quelques jours. Selon le ministère de l'Intérieur marocain, l'évaluation des besoins pourrait évoluer, ce qui permettrait de recourir aux offres de soutien présentées par d'autres pays amis. Face à l'ampleur des besoins, le Maroc pourrait laisser de côté les rancœurs diplomatiques. F1 | Reportage H. Deryfus, A. Creff