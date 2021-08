Pourquoi le massif des Maures est-il aussi touché par les incendies ?

C'est un massif qui connaît malheureusement trop bien les flammes. Ces 30 dernières années, la réserve naturelle de la plaine des Maures a été frappée à chaque fois par les incendies les plus dévastateurs connus dans l'Hexagone. En 2003, la forêt verdoyante avait laissé place à un désert de cendre et causé la mort de sept personnes, dont trois pompiers. En 1990, les feux avaient aussi frappé. Plus récemment, en 2017 et aujourd'hui, le massif est toujours en proie aux flammes. On se demande alors pourquoi les flammes s'acharnent ici. Le massif des Maures représente 6 000 hectares de forêt dans un climat très chaud, très sec avec des vents violents et des zones très escarpées. Il est donc difficile pour les pompiers d'attaquer les flammes avant qu'elles se propagent. Par ailleurs, le massif est traversé par une autoroute et des routes départementales. Mais qu'ils soient criminels ou accidentels, 90% des feux y sont d'origine humaine. Les changements climatiques et les feux à répétition fragilisent davantage chaque année le sol et la biodiversité se retrouve de plus en plus menacée.