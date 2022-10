Pourquoi le mobilier urbain est si tape-à-l'œil ?

Vous les avez peut-être déjà croisés, devant un passage piéton. Avec 1,60 m, voici Zoé et Arthur. Difficile de ne pas les remarquer. A Saint-Priest (Rhône), ils sont devant chaque école et les enfants les adorent. Leur but est de faire ralentir les voitures. Et c'est plutôt efficace, mais cela dépend pour qui. "Ça incite à lever le pied", "la première fois qu'ils sont installés ça marche et puis après, tout le monde s'en fout", lancent des automobilistes. L'objectif est louable, mais l'esthétique ne fait pas tout à fait l'unanimité. Mais alors, pourquoi ce design tape-à-l'œil ? Nous sommes allés rendre visite à l'entreprise qui les fabrique, près du lac du Bourget. Ces produits sont présents dans plus de 2 000 communes dans le pays. Il y a Zoé et Arthur, mais pas seulement. Le but, c'est la sécurité des enfants, et pour cela, le fabricant a sorti un nouveau modèle encore plus visible. Comptez 1 500 euros pour chaque produit. La sécurité des enfants n'a pas de prix. D'ailleurs, le mobilier urbain devient de plus en plus visible. TF1 | Reportage L. Zajdela, B. Poizeuil, A. Silberman