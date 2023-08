Pourquoi le prix des œufs ne baisse pas

Depuis le début de l'été, Anne-Françoise Robin perd de l'argent, car le cours des œufs descend très bas. Cet hiver, l'œuf se vendait à douze centimes. Son prix a été quasiment divisé par deux aujourd'hui, alors que le poulailler coûte plus cher avec l'inflation et les exigences de bien-être animal. Ces prix bas commencent à peine à se faire resentir dans les rayons de supermarchés. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué la présence de boîtes d'œufs étrangères dans les rayons, comme ici, en région parisienne. Cet hiver, avec la grippe aviaire, la France a dû importer des œufs d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, tous les éleveurs français ont repris leur production, et pourtant, l'importation continue. "On a des enseignes de la grande distribution et des industriels qui importent des œufs à des prix plus compétitifs que nous", explique Yves-Marie Beaudet, président de l'Interprofession des œufs CNPO à Paris. Cette concurrence fait aujourd'hui plonger le chiffre d'affaires des producteurs d'œufs du pays, alors que les Français consomment de plus en plus d'œufs en 2023. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel