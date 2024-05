Pourquoi le resto est-il moins cher à midi ?

Payer la note... au restaurant, c'est le moment le moins agréable du repas. Mais vous l'aurez souvent remarqué, il est souvent moins coûteux le midi que le soir. Pour un plat avec de la viande après 19h, comptez au minimum quinze euros. Avec ce prix le midi, on mise sur les à-côtés. La serveuse Joëlle, par exemple, compte sur le vin, l'apéritif, les desserts et le café. Sa cible privilégiée, c'est le salarié en pause-déjeuner. Autre différence majeure le midi : les clients restent moins longtemps à table. Ici, on parle du travail, et le temps manque. Alors, en cuisine, on s'adapte à cette clientèle pressée au budget un peu plus serré. La solution pour le chef : proposer un plat du jour avec des matières premières moins chères. "On n'aura jamais de filet de bœuf, on n'aura jamais de côte de veau sur le menu du jour. Par contre, on va travailler du paleron de bœuf ; ça va être un morceau qui est moins cher que de la côte de bœuf par exemple", déclare un chef-restaurant. Le midi, c'est aussi l'occasion de manger de la cuisine haut de gamme à un prix abordable. TF1 | Reportage F. Chevallay, A. Cerrone