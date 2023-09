Pourquoi le service au public se dégrade

À Rennes (Ille-et-Vilaine), le transporteur public a depuis plusieurs années maintenant externalisé certaines lignes de bus qui vont au-delà de la métropole. Mais les entreprises privées n’assurent pas toujours un service satisfaisant. Les services publics sont de plus en plus en décalage avec le besoin des usagers. C’est ce qu’affirme un rapport rédigé par un collectif d'une centaine d'agents alerte. Selon lui, l’État n'a pas su s'adapter. On a fait appel aux entreprises privées, mais parfois, cela ne suffit pas. Devant une agence d’assurance-maladie ce matin, l'attente était de plusieurs heures. Dans certaines communes rurales, la plupart du temps, des solutions de fortune sont mises en place. En Charente, une secrétaire de mairie partage sa journée en deux, entre deux communes et deux bureaux pour pallier le manque de personnel. La sécurité n'échappe pas non plus à ces carences. Certaines communes de l'Aude ont par exemple décidé de s'associer pour se doter d'une police municipale mutualisée pour partager les coûts. Des solutions pour s’adapter et répondre à l’une des premières préoccupations des Français. TF1 | M. Chantrait, K. Gaignoux, K. Moreau