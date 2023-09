Pourquoi le "ticket resto" est-il souvent refusé ?

Un morceau de papier devenu difficile à utiliser. De plus en plus de restaurants refusent les tickets en format papier, alors que les cartes sont toujours acceptées. Cela peut parfois être compliqué à comprendre pour les clients. Dans un restaurant à Cabourg (Calvados), les titres en papier ne sont plus acceptés depuis cet été, car les règles ont changé. Les restaurateurs doivent envoyer à leur frais les tickets aux différents organismes pour se faire rembourser. Ici, cela représentait une quinzaine d’heure supplémentaire de travail par mois. Les restaurateurs ne sont pas les seuls à se poser des questions. Dans une boulangerie de Caen (Calvados), la moitié des payements sont effectués par titres-restaurant. Pourtant, la gérante envisage de ne plus accepter le format papier, beaucoup plus long à se faire rembourser. Les grandes surfaces ainsi que certains commerces de proximité continuent d’accepter cette version. Dans l’Hexagone, 40% des titres-restaurant sont encore en papier. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon, W. Morel