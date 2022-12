Pourquoi l'église a perdu son clocher à Trouville

Enfin, après de longues heures, le clocher est retiré prudemment de son église. C'est un vrai soulagement pour les habitants de Trouville-sur-Mer (Calvados), qui attendaient ça avec impatience. En très mauvais état, l'église était fermée au public depuis quatre ans. Le clocher qui était déjà penché, menaçait de plus en plus de s'effondrer sur l'édifice. Pour certains, ces travaux arrivent trop tard. Il y a un mois, une visite d'inspection avait déclenché des travaux en urgence. La mairie a alors tiré la sonnette d'alarme, l'opération était indispensable. À Trouville-sur-Mer, une quinzaine de familles ont été relogées et quatre commerces ont dû fermer. Anouchka Gidon est propriétaire de l'hôtel dans la rue concernée. Ce mois de travaux lui a coûté 15 000 euros de chiffre d'affaires, faute d'aide. "Il n'y a aucune solution, puisqu'on ne peut pas me prêter un hôtel pour travailler", rapporte-t-elle. Avant de retrouver sa place, le clocher va être rénové. La rue et les commerces rouvriront normalement en fin de semaine. TF1 | Reportage J. Duong, X. Thoby