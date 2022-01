Pourquoi l’emblématique Caddie est en péril

Ils vous accompagnent dans vos courses depuis plus de 60 ans. Alors quand on vous dit que les chariots Caddie pourraient disparaître, voici l'une de vos réactions : "C'est bien dommage qu'une entreprise française qui a un succès très remarqué doive laisser la place à d'autres". Caddie est une marque déposée en 1957. À l'époque, l'entreprise alsacienne invente le chariot pour faire ses courses. Ses produits se vendent dans 75 pays à l'international. Mais depuis 2010, le fabricant est en perte de vitesse, débordé par l'arrivée de concurrents étrangers. D'ailleurs, durant toute une matinée, aucun chariot français n'a été trouvé. C'est Wanzi, fabricant allemand, qui fournit aujourd'hui la plupart des supermarchés français. La disparition de cette entreprise signifie donc la perte d'un symbole qui rappelle à tous de nombreux souvenirs. Mais il y a peut-être encore un espoir. Caddie est placée en redressement judiciaire. La nouvelle vient de tomber. L'activité de l'entreprise et de ses 140 salariés va donc se poursuivre. Un éventuel repreneur a jusqu'au 22 février pour se manifester. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Véron