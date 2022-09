Pourquoi les 06 et 07 seront réservés aux particuliers ?

Appels commerciaux intempestifs, démarchages téléphoniques, l'immense majorité des Français subissent ce fléau au quotidien. À partir du 1er janvier, les règles changent. Les démarcheurs ou services commerciaux ne pourront plus utiliser un numéro commençant par 06 ou 07, il devra commencer par 09, de quoi y voir plus clair lorsque vous recevez un appel. Ce nouveau plan de numérotation servira tout d'abord à mieux identifier l'origine des appels, et donc à mieux prévenir les abus ou les fraudes, mais aussi pour éviter une pénurie de numéros mobiles. À ce jour, ceux qui commencent par 06 ou 07 sont utilisés par des particuliers, mais aussi par des milliers de livreurs, chauffeurs VTC, ou même des marques qui envoient des promotions. Résultat, les combinaisons possibles sont presque épuisées. En effet, 90% ont été attribués. Quant aux particuliers dont les téléphones fixes commencent par un 09, pas de changements, ils conservent leurs lignes. Mais désormais, lorsqu'un 06 ou 07 s'affichera, vous aurez la certitude qu'il s'agit d'une personne au bout du fil et pas d'un appel intempestif. TF1 | Reportage J. Corbillon, F. Couturon, V. Gauquelin