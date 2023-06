Pourquoi les artificiers ne sont plus à la fête

Depuis plusieurs années, Pascal Ducos réduit la taille de ses spectacles : plus de danses, de lumières et moins de feu d’artifice. L’été dernier, ils ont tous été annulés autour du bassin d’Arcachon à cause des risques d’incendies. C’est aussi ici que le feu d’artifice du 13 juillet doit être tiré cette année. Annulé les deux dernières années, la mairie a décidé de payer quand même son artificier pour le soutenir. Pour s’adapter à la situation, il est en train de former au spectacle de drone. "Je continuais à payer la masse salariale, puisque je considère qu’on ne peut pas mettre du jour au lendemain toute une économie à plat", confie le maire d’Arès (Gironde). En attendant, des dizaines de communes ont déjà annoncé qu’elles allaient annuler leurs feux d’artifice cette année. Les artificiers vont perdre de nouveaux contrats. Une situation préoccupante pour le syndicat de la profession. Récemment, plusieurs artificiers ont déjà mis la clé sous la porte en cas de nouvelles restrictions cet été. D’autres pourraient aussi abandonner le métier d’ici la fin de l’année. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, F. Chadeau