Pourquoi les Bordelais veulent arracher leurs vignes

Vignerons de père en fils ou nouveaux exploitants, ils sont venus de toute la Gironde pour faire entendre leurs inquiétudes ce mardi matin. "Financièrement, on n'en peut plus (...) Et du coup, moi, je vais être obligée d'arrêter", confie une manifestante. Depuis quelques années, le vin bordelais est en déclin. Les consommateurs en achètent moins. Résultat, on produit trop. La solution envisagée par la filière : arracher des pieds de vigne pour 10 000 euros par hectare, demandés aujourd'hui à l'État. De quoi réinvestir dans une autre culture, prendre sa retraite, ou tout simplement arrêter. Un crève-cœur pour Guillaume Yon, viticulteur, installé dans l'Est de la Gironde. "Les gens qui ne peuvent pas continuer à cultiver leurs vignes et qui n'ont pas d'autre solution que d'arracher les vignes, permettront aussi d'aider les futures générations dans le milieu viticole de Bordeaux, parce que ça va permettre de réguler le marché", explique-t-il. Réguler le marché, alors que la filière viticole emploie plus de 50 000 salariés dans tout le département. TF1 | Reportage S. Petit, Y. Chambon, C. Devaux