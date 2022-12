Pourquoi les bouchers sont en colère

Sur les marchés de la région lyonnaise, on est charcutier-traiteur de père en fils chez les Brossat. Le fils, c'est Sébastien. Il a repris l'affaire il y a quatre ans. À cette époque, il n'aurait jamais imaginé vivre une situation pareille. À cause de la hausse des matières premières, il a déjà augmenté ses prix de 10%. Pour l'instant, ses clients le soutiennent. Le problème, c'est que pour être éligible au bouclier tarifaire, trois critères sont demandés : moins de dix employés, moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires, et enfin, avoir un compteur d'une puissance inférieure à 36 kilowattheures. C'est impossible pour Jérémy Schouver, patron de sa boutique, quand on voit sa consommation. Pour lui, cela correspond à une facture d'électricité multipliée par quatre. Aujourd'hui, il a déjà augmenté ses prix, mais si la situation perdure, il va devoir supprimer des postes ou faire moins de chiffre. Pour rappel, il y a 18 000 boucheries-charcuteries dans l'Hexagone. Selon la profession, une sur trois ne bénéficie d'aucune aide. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, C. Blampain