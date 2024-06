Pourquoi les bouchons ne se détachent plus des bouteilles

Dans la famille de Benjamin, on boit beaucoup. De l'eau de source, plate, gazeuse, du lait et des jus de fruits. Et depuis quelque temps, impossible de séparer les bouchons fixés sur les bouteilles en plastique. Il va falloir s'habituer à ce petit désagrément, car à partir du 3 juillet, ces bouchons solidaires seront obligatoires sur toutes les bouteilles en plastique de moins de trois litres produites dans l'Union européenne. Simple et plus écologique, car les bouteilles et capsules représenteraient 10% des déchets plastiques retrouvés sur les plages européennes. Un petit geste pour les consommateurs, mais un grand changement pour les fabricants. Dans une usine que visite notre équipe, une machine ferme 35.000 bouteilles par heure. Avec les nouveaux bouchons, elle a dû être remplacée. Plusieurs dizaines de milliers d'euros et des heures de recherches pour transformer quelques centimètres de plastiques. La version finale plus légère contient aussi moins de plastique. Ce qui permet de ne pas augmenter le prix en bout de chaîne. TF1 | Reportage M. Debut, M. Ragazzi