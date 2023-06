Pourquoi les boulangeries envahissent les ronds-points ?

À proximité d'un rond-point, sur un axe fréquenté et au cœur d'une zone commerciale, l'emplacement de cette célèbre enseigne ne doit rien au hasard. "Quand on a un grand parking, (...) les gens peuvent se garer tranquillement et faire leurs courses tranquillement", explique Hervé Porcherot, directeur des magasins Marie Blachère. Et cela fonctionne. Chaque jour, 600 personnes se pressent dans cette boulangerie. Presque en continu, le pain est pétri et cuit sur place de manière artisanale. Les vitrines sont remplies de pâtisseries, mais ce qui régale avant tout la clientèle, ce sont les promotions et les prix très attractifs. C'est grâce à ce volume de production, bien plus important que dans les boulangeries traditionnelles, que les prix sont revus à la baisse. Ici, une pâtisserie coûte seulement 2,60 euros, c'est presque deux fois moins cher que dans cette boulangerie du centre de Marseille. C'est dans cet atelier que tout est préparé au jour le jour. Pour ce pain au chocolat, comptez entre cinq et six heures de travail. Rien à voir avec les recettes des grandes chaînes de boulangerie selon cet artisan. TF1 | Reportage E. Binet, E. Bonnot