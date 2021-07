Pourquoi les Bourguignons sont fiers de leur région

Il est la quatrième génération de vignerons. En Bourgogne, c’est un métier de cœur. Alors, quand il s’agit d’en parler, Philippe Gavignet est chauvin. Il explique avec humour pourquoi la côte de Nuits fait partie des meilleurs vins du monde. La mission du jour consiste à redresser les branches pour que le raisin soit bien exposé au soleil. Un travail de la vigne fastidieux auquel contribuent les saisonniers. À l’origine des vins de notre région : le terroir inscrit au patrimoine de l’Unesco. "C’est grâce au sous-sol argilo-calcaire qui font la typicité des grands vins de Bourgogne", explique notre viticulteur. Philippe est un artisan du vin. Il en saisit toutes les nuances et veut faire perdurer ce savoir-faire. "J’ai deux enfants derrière donc, c’est un bonheur de voir que le domaine va continuer", explique-t-il. Et ils sont déjà très impliqués. Le plus difficile est d’éduquer son palais. Chaque jour, Philippe organise donc pour son équipe des dégustations à l’aveugle. Dans les vins de la famille Gavignet, c’est l’identité bourguignonne qui s’exprime, un mélange d’élégance et de caractère.