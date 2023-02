Pourquoi les carburants restent-ils si chers ?

Le constat est le même dans toutes les stations-service. Les prix des carburants ne font qu'augmenter. Actuellement, le sans-plomb 95 est à 1,91 euro. Le litre du 98 est à 2 euros. Le prix du litre de diesel est de 1,94 euro en moyenne. Des hausses de 17 à 29 centimes qui sont durement ressenties par les automobilistes. Mais comment expliquer ces augmentations en à peine un mois ? La première cause est la fin des remises de l'État en décembre mais aussi celles de TotalEnergies. La hausse du cours du pétrole est également responsable de ces hausses. Tout cela représente 17 centimes pour les experts. Il y a également d'autres raisons qui expliquent cette flambée des prix. Les grèves de septembre dernier et les fermetures des raffineries en octobre ont désorganisé l'approvisionnement. Fournir de l'essence durant ces mouvements sociaux coûtait très cher aux pétroliers. Donc, ils cherchent encore à récupérer leur marge, selon les experts. Voir les prix à la pompe avoisinant les deux euros le litre devrait encore durer. Les stations-service limitent en effet les promotions au maximum. En un an, les prix des carburants dans l'Hexagone ont globalement augmenté trois fois plus que dans tous les autres pays européens. TF1 | Reportage L. Romanes, B. Hacala