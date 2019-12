Pourquoi les cheminots vont-ils manifester le 5 décembre ?

La future réforme des retraites vise à supprimer les régimes spéciaux. En tout, on en compte 42 dont celui des cheminots. C'est contre cette mesure que ces derniers vont manifester le 5 décembre 2019. Ils estiment avoir déjà fait assez d'efforts. Une fois les régimes spéciaux supprimés, les anciens cheminots attendront jusqu'à 62 ans pour toucher leur retraite si auparavant l'âge de départ était fixé à 53 ans et sept mois pour les personnels roulants et 58 ans et deux mois pour les sédentaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.