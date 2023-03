Pourquoi les cirques deviennent indésirables

Avant même le spectacle, les familles sont déjà là devant le chapiteau. Si elles se rendent au cirque, c'est pour une bonne raison. Ici, il n'y a pas d'animaux sauvages. Dromadaire, chameau ou lama, ce sont des animaux domestiques. Problème : pour la mairie, la confusion est récurrente. "C'est qu'il y a beaucoup de communes qui nous refusent des fois de travailler. Ce sont des animaux domestiques", rapporte Cynthia Combellas, gérante du cirque "Rico Zavatta". Ce cirque a dû essuyer de nombreux refus avant de s'installer à Decazeville (Aveyron). Une situation qui se généralise depuis cinq ans. Certaines communes ont déjà pris des mesures radicales. À quelques kilomètres de Toulouse, Cugnaux ne tolère plus aucun animal en cirque. Une décision officialisée dans une délibération il y a deux ans. Et pourtant, ces arrêtés sont illégaux et se multiplient ce dernier temps. Alors que la loi interdisant les animaux sauvages ne prend effet que dans cinq ans. D'ici là, les mairies qui refusent d'accueillir les cirques sans raison valable s'exposent à des poursuites en justice. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas