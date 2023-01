Pourquoi les communes changent de nom ?

L'harmonie tient parfois à un simple trait d'union. En Charente-Maritime, la commune de "Cramchaban" était depuis des années un seul et même nom. Désormais, ce sera Cram-Chaban, un retour aux origines pour bien identifier les deux plus gros hameaux du village. " Je trouve ça très bien", "Tu mets un trait d'union, ça me va, tu n'en mets pas, ça me va aussi", nous confient certains habitants. Mais dans le hameau de Chaban, en discutant avec les habitants, on s'aperçoit que le trait d'union n'est pas si anodin. Sur certains sites officiels ou certains GPS, il faut placer le tiret pour reconnaître la commune. Alors le Conseil municipal a décidé que Cram-Chaban, ce sera désormais avec un trait d'union et pas autrement. Validé par le Conseil d’État, le changement officiel de nom concerne cinq communes françaises en ce début d'année. À Cadillac (Gironde), désormais Cadillac-sur-Garonne, il fallait éclaircir les choses, car il existe d'autres Cadillac sur la région. Là aussi, c'est un retour à l'ancien monde de la ville fortifiée que réclamaient les habitants. La ville girondine pourrait bien aussi tirer profit de sa nouvelle appellation. TF1 | Reportage E. Braem, Y. Chambon, C. Devaux, N. Forestier